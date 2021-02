Carcare, “bonus luce” da 300 euro per cinquanta commercianti

Carcare. Cinquanta sono le richieste di contributo arrivate al Comune di Carcare dalle attività produttive per il cosiddetto “bonus luce” attivato a favore dei commercianti che, nel lockdown, hanno subito perdite importanti di guadagno.

C’era tempo fino al 12 febbraio per presentare la domanda e ora si procederà alla liquidazione. A disposizione quindici mila euro, che verranno equamente suddivisi con il risultato di circa trecento euro per ogni richiedente (al netto della ritenuta d’acconto del quattro per cento).

