Covid, come cambiano gli orari dell’ufficio immigrazione della Questura di Savona

Savona. La Questura di Savona comunica che, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19, al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale, l’ufficio immigrazione sarà aperto al pubblico secondo l’orario che segue.

Per l’acquisizione delle istanze di primo soggiorno presentate direttamente all’ufficio (quindi, per chi non ha presentato domanda attraverso il servizio postale) e per eventuali informazioni, l’orario è: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12.30.

