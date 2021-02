I ristoratori a Toti: “Travolti dalle chiusure, stop all’Iva e proroga agevolazioni fiscali”

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato questo pomeriggio, insieme all’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti, una rappresentanza di ristoratori che hanno protestato oggi per le vie cittadine contro le continue chiusure delle loro attività, definite in base alla zonizzazione delle regioni.

Nel corso dell’incontro il presidente Toti ha reso noto le ultime iniziative di Regione Liguria per cercare di rimandare di poche ore il passaggio in zona arancione della nostra regione per consentire così ai ristoranti di poter tenere aperto la domenica di San Valentino. Secondo il presidente di Regione Toti vi era la possibilità di diversificare i colori per provincia in modo da non penalizzare l’intera regione, visto che l’incidenza maggiore per la Liguria risulta essere la provincia imperiese, oppure anche di far partire l’ordinanza che cambiava il colore della regione la sera della domenica e non il sabato. Richieste a cui il governo ha risposto negativamente generando l’esasperazione delle attività commerciali che oggi hanno deciso di protestare. “Abbiamo anche chiesto in queste ore – ha ribadito Toti – la necessità che alla cabina di regia partecipino anche i ministri che possano valutare l’impatto socio economico delle decisioni, non mettendo in contrapposizione la salute con la sopravvivenza economica delle attività”.

