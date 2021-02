Legge parchi, associazioni ambientaliste alla Regione: “Inserire anche aree protette savonesi”

Liguria. Le associazioni ambientaliste chiedono alla Regione Liguria di provvedere al più presto alla modifica del testo della Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), così come indicato dalla Corte Costituzionale lo scorso maggio e come richiesto dalla lettera inviata dalle associazioni all’ente lo scorso novembre.

I presidenti di Legambiente Liguria, Italia Nostra Liguria, LIPU e WWF Liguria sottolineano come “a distanza di mesi dalla pronuncia della Corte Costituzionale, ancora sul sito della regione Liguria non siano state inserite nell’elenco delle aree protette quelle di interesse della Provincia di Savona, in ossequio a quanto disposto dalla Sentenza 20 maggio 2020 n. 134”.

... » Leggi tutto