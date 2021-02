Treni, Legambiente: “Mancano quasi 1500 milioni per il raddoppio Genova – Ventimiglia, Regione pretenda i fondi dal governo”

Liguria. “Se nel 2011 i viaggiatori giornalieri sul treni regionali, in Liguria, erano 105mila, nel 2019 hanno superato i 128mila (+22,1%). Nello stesso anno Regione Liguria ha speso per il servizio ferroviario 16,72 milioni e per il materiale rotabile 2,6 milioni che rappresenta lo 0,21 del bilancio dell’Ente. Nel nord ovest ha fatto peggio solo il Piemonte con 0,01, la Lombardia, per dire, ha stanziato l’1,78″.

E’ quanto emerge dal rapporto Pendolaria 2021 di Legambiente sul trasporto ferroviario. Il trasporto regionale, come in altre regioni, ha visto un incremento dei passeggeri passando dai circa 122mila del 2018 ai 128mila del 2019. Il parco rotabile regionale è composto da 72 treni e ha un’età media di meno di 11 anni e arriveranno 48 nuovi convogli entro il 2023, di cui 15 già in circolazione come previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018 (e valido fino 2032).

