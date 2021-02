Vaccino anti Covid, online il sito in Liguria: oltre mille prenotazioni in cinque minuti

Genova. È ufficialmente online prenotovaccino.regione.liguria.it, il sito della Regione che consente di prenotare il vaccino anti-Covid per ora solo agli over 90, da mercoledì anche agli over 85 e da giovedì a tutti gli over 80.

Secondo dati forniti dalla Regione, alle 23.05, cinque minuti dopo il via, il tempo di attesa era di circa 19 minuti con 2.420 persone in coda mentre erano oltre mille quelle che avevano già ottenuto una prenotazione. Il presidente Giovanni Toti ha seguito l’avvio delle operazioni dalla sede di Liguria Digitale agli Erzelli.

