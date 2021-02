Admo Volley: torna in campo la B maschile, inizia il campionato della C femminile

Lavagna. Dopo l’inaspettato rinvio della gara contro Novi Ligure in via precauzionale vista la positività di alcuni atleti della NPSG La Spezia (avversario nella gara di due domeniche fa dei novesi), l’Admo Volley questa sera inizierà una nuova settimana di allenamenti in vista della delicatissima sfida contro il Cus Genova.

Domenica 21 febbraio alle ore 17,30 i ragazzi torneranno in campo per provare a difendere l’imbattibilità casalinga tra le mura amiche del Parco Tigullio dopo le splendide vittorie con Colombo Genova e Zephyr La Spezia. Continua il recupero di capitan Michele Colombini che difficilmente potrà essere a disposizione. Il Cus Genova in questo avvio di campionato ha chiuso tutte e tre le gare disputate al quinto set vincendone due contro Zephyr in casa e Novi Ligure in trasferta e perdendone una contro la Colombo nel derby giocato al PalaCus. Rinviata la gara NPSG La Spezia-Cus in programma sabato scorso.

