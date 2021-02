Covid, 30mila vaccinazioni nel primo giorno. Toti: “Sistema efficace”

Liguria. Sono state 30.185 le vaccinazioni prenotate entro le 20 di oggi, attraverso il sistema messo a punto per Regione Liguria da Liguria Digitale, nel primo giorno dedicato agli over 90. Di queste, circa il 72% sono state perfezionate attraverso il sito prenotovaccino.regione.liguria.it, le altre attraverso i call center. La giornata di domani sarà dedicata specificamente agli over 85 e da giovedì a tutti gli over 80. “Faccio i complimenti a Liguria Digitale e alle aziende sanitarie che in pochi giorni hanno costruito un’interfaccia complessa e funzionale: in un momento cruciale della più grande campagna vaccinale della nostra storia la Liguria si è dimostrata pronta”, ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto aggiornamento quotidiano, oggi in collegamento da Roma.

“Le prenotazioni – ha continuato – sono partite ieri alle 23 con la modalità telematica, che ha retto l’urto di migliaia di richieste, e poi questa mattina è proseguita con i call center. Non abbiamo ricevuto alcuna lamentela, solo congratulazioni, e ne sono orgoglioso: procedure semplici e veloci, un formulario intuitivo, tutti quelli che hanno chiamato in pochi minuti hanno avuto il doppio appuntamento per prima e seconda dose”.

... » Leggi tutto