Incidente nella galleria Sant’Anna, Aurelia interrotta tra Sestri e Lavagna

Lavagna. A causa di un incidente all’interno della galleria Sant’Anna, è stata chiusa temporaneamente, in entrambe le direzioni, la statale Aurelia (dal km 475 al km 476) nel comune di Lavagna, in collegamento con Sestri Levante.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto 3 veicoli. Il traffico veicolare viene deviato in autostrada A12, fra i caselli di Lavagna e Sestri Levante.

