Omicidio a Calvo, l’aggravante mafiosa contestata a Pellegrino l’8 aprile si discute in Cassazione

Ventimiglia. Verrà discussa in Cassazione il prossimo 8 aprile, la decisione del Tribunale del Riesame di Genova che ha rigettato la richiesta dell’avvocato Luca Ritzu, legale di Domenico Pellegrino, di escludere l’aggravante mafiosa contestata al presunto killer del ristoratore sessantenne Joseph Fedele, il cui corpo è stato trovato il 21 ottobre scorso in un fossato in località Calvo, a Ventimiglia. L’uomo era morto da almeno un mese.

