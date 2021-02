Servizi Ambientali, le minoranze di Borghetto: “Non ci interessa trovare colpevoli, ma l’azienda deve riferire in consiglio”

Borghetto Santo Spirito. Continua la polemica a distanza tra il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa ed i gruppi di minoranza “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto” rispetto alla questione della “violazione di dati sensibili” all’interno di Servizi Ambientali.

Dopo l’attacco delle minoranze e la replica del primo cittadino, ecco ancora attaccare i consiglieri Giancarlo Maritano, Maria Grazia Oliva, Pier Paolo Villa e Daniela Guzzardi: “Ancora una volta il sindaco Canepa, trovandosi in difficoltà, si trova un nemico (stavolta, come spesso accade, siamo noi) e crea una polemica sul nulla, in modo da distogliere l’attenzione dei cittadini dai problemi veri. Il sindaco ci accusa, con i suoi soliti toni apocalittici, di voler difendere gli interessi di pochi: ci dica chi sono questi pochi. Se mai è chi non vuole fare chiarezza a esporsi al sospetto di voler tutelare pochi a discapito di tutti gli altri. Poi ci accusa di voler attaccare una determinata categoria economica: assurdo”.

... » Leggi tutto