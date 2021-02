Vaccini anti Covid, oltre 10mila prenotazioni per gli over 80. Toti: “Siamo partiti bene”

Genova. Sono oltre 10 mila le prenotazioni andate a buon termine nelle prime ore di attività del nuovo sistema di raccolta delle richieste on line operativo da ieri sera: nella notte i primi nominativi raccolti, ma il vero boom è stato nelle prime ore della mattina di oggi.

Il servizio è dedicato alle persone over 80, destinatarie di questa seconda fase delle vaccinazione, in Liguria come nel paese: “Siamo partiti bene – sottolinea il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – speriamo si vada avanti così. Grazie a chi non ha chiuso occhio questa notte e a chi sta lavorando senza sosta”.

