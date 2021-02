Protesta ristoratori, lunedì probabile nuova manifestazione ma i fondatori si dissociano

Genova. Si spacca il movimento dei ristoratori genovesi in vista della prossima protesta che dovrebbe essere organizzata per lunedì pomeriggio. In una nota diffusa in questi minuti sui social, i fondatori del Gruppo Ristoratori Liguria, che hanno organizzato le prime 4 manifestazioni “rimandano a data da stabilirsi la prossima manifestazione e si dissociano da qualsiasi altra manifestazione che dovesse aver luogo nella città e dovesse essere utilizzato indebitamente la nostra sigla”.

“Abbiamo sin dall’inizio sottolineato quelle che sono le modalità delle nostre manifestazioni, e cioè correttezza nel seguire le direttive indicate dagli organi preposti per la sicurezza” si legge nel comunicato diffuso sul gruppo fb Ristoratori uniti Liguria, ribadendo che “Ristoratori uniti Liguria contesta e non contrasta quelle che sono indicazioni imposte dal Governo”.

... » Leggi tutto