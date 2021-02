Si ribalta piattaforma aerea, operaio cade nel Polcevera: in codice rosso al San Martino

Genova. Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti sul lungo Polcevera, a Pontedecimo, per un incidente sul lavoro. Una piattaforma aerea, sulla quale stava lavorando un operaio, si è ribaltata nel fiume.

L’uomo è stato soccorso dal suo collega, ma inizialmente non voleva neanche che venisse chiamata l’ambulanza. Le forze dell’ordine sopraggiunte hanno comunque contattato i soccorsi e la persona è stata trasportata in ospedale dai militi del 118 in codice rosso per dinamica, ma per fortuna pare che l’operaio non sia in pericolo di vita.

... » Leggi tutto