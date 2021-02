“Sigillati in casa, con l’A7 in camera da letto”: la vita da incubo senza le barriere antirumore

Genova. “Vivo sigillata in casa da più di un anno, non posso aprire le finestre perchè il rumore è insopportabile e perchè non so che cosa possa respirare”. Questo lo sfogo di Simona, la cui casa è a pochi metri dai tracciati della A7, che attraversano letteralmente le case di Bolzaneto, e che da mesi sta vivendo l’inferno quotidiani di avere un’autostrada in camera e in cucina.

Sì perchè dal 2019 le barriere anti rumore del ramo nord e la galleria fonica del ramo sud della Genova Serravalle sono state rimosse, gradualmente, su tutta la tratta che attraversa il quartiere, a seguito delle irregolarità emerse nel corso delle indagini condotte dalla procura di Genova, in uno dei processi “spin-off” nati dal crollo di Ponte Morandi.

