Spacciava sul “dark web” facendosi pagare in Bitcoin: 25enne ingauno scarcerato

Genova/Albenga. Scarcerato dopo 2 notti trascorse nel carcere di Marassi e con l’obbligo di presentarsi tre volte alla settimana nella caserma dei carabinieri di Albenga.

Questa la decisione del giudice Fois e Francesco, il 25enne ingauno è potuto tornare a casa, libero e con il solo obbligo di presentazione in caserma. Francesco è stato arrestato lunedì a seguito di un’operazione dei Carabinieri, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dove i carabinieri della stazione di Alassio e quelli della dipendente Sezione Operativa lo hanno tratto in arresto, per averlo trovato in possesso di oltre 500 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, una bilancia elettronica e due cellulari ritenuti dai militari funzionali alla sua attività di spaccio.

... » Leggi tutto