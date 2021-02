Trasporti, Berrino: “Al caos sulle autostrade si sommano i tagli dei treni: il governo intervenga con nuovi intercity”

Liguria. Giornata particolarmente difficile per chi si è dovuto spostare sulle autostrade della Liguria. Questa mattina, infatti, si sono registrati 4 chilometri di coda sulla A10 tra Arenzano e l’allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova, 2 chilometri in senso opposto tra Genova Pegli e lo stesso allacciamento e 2 chilometri sulla A7 in direzione Genova tra Busalla e Bolzaneto.

I lavori che si protrarranno fino a fine marzo hanno messo a dura propria le principali arterie autostradali liguri prolungando notevolmente i tempi di percorrenza.

... » Leggi tutto