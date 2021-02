Vaccini over 80, uno su quattro ha già prenotato: ecco perché per gli appuntamenti si va già ad aprile

Genova. Sono oltre 37 mila, in 36 ore, le prenotazioni del vaccino contro il covid-19 effettuate da e per cittadini over80 attraverso i canali messi a disposizione dal sistema sanitario ligure. Una cifra che già ieri ha fatto parlare di grande successo – l’adesione è stata forse più alta persino delle più rosee aspettative – tenendo conto che il numero di ultraottantenni in Liguria (se si escludono quelli che saranno vaccinati prima perché ospiti di rsa) sono 160 mila. Semplificando, praticamente un over 80 su quattro in Liguria ha già avuto la data e il luogo della sua vaccinazione, prima dose e richiamo.

Tuttavia molti cittadini hanno manifestato alcuni dubbi sul fatto che, chi ha già in queste prime ore, abbia avuto appuntamenti a fine aprile. In effetti il presidente della Regione Giovanni Toti, a più riprese, aveva auspicato di mettere al sicuro tutti gli ultraottantenni entro maggio. Altri si sono lamentati perché nonostante la comunicazione da parte della Regione avesse invitato a prenotare solo per gli over90 nel primo giorno di “apertura dei cancelli”, e per gli over85 nel secondo, in realtà già da ieri sono molti i nati indistintamente dal 1941 in poi il cui tentativo di prenotazione è andato a buon fine. Abbiamo cercato di chiarire entrambe le questioni.

... » Leggi tutto