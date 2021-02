Vaccino Covid, a Calizzano verrà somministrato al Complesso le Ciminiere

Calizzano. “Grazie alla collaborazione con Asl 2 è stata definita l’individuazione di punto vaccinale in Calizzano per il Complesso le Ciminiere, per la somministrazione agli ultraottantenni dei Comuni di Calizzano, Bardineto, Massimino e Murialdo”. Lo fa sapere il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri.

“Nella giornata di domani avremo ulteriore riunione operativa con i referenti Asl 2 – prosegue – e potremo formalizzare data delle vaccinazioni e modalità di accesso, essendoci stato già indicato che è intenzione della stessa Asl 2 procedere il prima possibile, presumibilmente entro il mese di febbraio”.

