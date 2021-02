Cantieri autostradali, Benveduti: «Grazie a Regione primo passo per pianificazione condivisa con economia ligure»

Genova. «Grazie alla regia di Regione Liguria, che da tempo si è attivata come facilitatore e mediatore tra le parti, è stato istituzionalizzato un tavolo tecnico di interlocuzione periodica e cadenzata con Mit e Aspi, che consentirà al mondo produttivo ligure di essere finalmente coinvolto nella difficile questione dei cantieri autostradali». A dirlo è l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, al termine dell’incontro in videoconferenza con Mit, Autostrade per l’Italia e i maggiori rappresentanti delle categorie economiche liguri.

