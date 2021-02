Coronavirus, 334 nuovi positivi in Liguria ma gli ospedalizzati scendono a quota 600

Genova. Sono 334 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.521 tamponi molecolari (tasso di positività 7,4%) e 3.205 test antigenici. Emerge dal bollettino inviato dalla Regione. Significativo calo degli ospedalizzati, 29 in meno rispetto a ieri, che raggiungono esattamente quota 600 in tutta la regione.

È Genova la provincia con più contagi (117, di cui 114 nella Asl 3), seguita da Imperia (96), Savona (75), La Spezia (46).

... » Leggi tutto