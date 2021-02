Covid, Toti: «Diminuiscono i casi positivi in Liguria, i vaccini per over 80 si possono prenotare anche nelle farmacie»

Genova. Da oggi sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti-Covid per gli over 80 anche attraverso il canale delle farmacie liguri che effettuano il servizio di prenotazione Cup. Lo ha comunicato ieri sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a seguito della formalizzazione dell’intesa tra Regione Liguria, Alisa, l’Unione ligure delle Associazioni titolari di farmacie e di Assofarm, l’Associazione delle farmacie pubbliche.

Per prenotare la vaccinazione sarà necessario recarsi nelle farmacie muniti di tessera sanitaria e di un numero di telefono cellulare: al cittadino verrà rilasciato un foglio riepilogativo contenente i riferimenti della prenotazione (giorno orario e luogo). Sarà possibile prenotare per conto di altri soggetti, portando con sé in farmacia la tessera sanitaria e indicando un numero di telefono cellulare. Il servizio di prenotazione sarà gratuito.

