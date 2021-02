«Dati confortanti ma contagi a Ponente sopra la media» Toti a confronto con Di Maio e Gelmini per controllo frontiere

Genova. «I dati di oggi sono confortanti sul fronte della pressione ospedaliera e dell’incidenza del virus, con qualche preoccupazione per l’incidenza nell’area di Ventimiglia a causa della vicinanza con la Francia. Siamo comunque ben lontani dalle incidenze registrate durante i picchi pandemici. Sulla situazione a Ventimiglia ho parlato oggi in un lungo colloquio con il ministro Di Maio e con la task force ministeriale: ho chiesto se si pensa di svolgere controlli mirati sulle frontiere più esposte. Per il momento si tratta solo di una prima interlocuzione, che ha coinvolto anche il neoministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini: a lei ho ribadito anche l’opportunità di far entrare in vigore le disposizioni alla mezzanotte della domenica e non del sabato, per permettere alle categorie una programmazione adeguata». Lo ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa serale sul Coronavirus.

