Il governo Draghi ottiene la fiducia al Senato con 262 sì: mancano i voti dei grillini liguri

Roma. Alla fine le previsioni sono state confermate in parte: il governo di Mario Draghi ha incassato la fiducia al Senato con 262 sì, 40 no e due astenuti. Numeri importanti che però non segnano il record assoluto di consenso, visto che Andreotti nel 1987 ottenne 267 voti favorevoli e Letta nel 2013 ben 233.

Tra i contrari del Movimento 5 Stelle, in aperto dissenso con la linea indicata dalla votazione su Rousseau, ci sono i liguri Mattia Crucioli (che si è già dichiarato pronto a formare un nuovo gruppo con gli altri “disobbedienti”) e Matteo Mantero, che invece aveva fatto sapere di non voler lasciare il M5s. L’altra senatrice ligure, Elena Botto, non ha partecipato alla votazione. Così nessun ligure tra i Cinque Stelle ha votato la fiducia a Draghi. Tutti gli altri senatori liguri hanno votato a favore.

