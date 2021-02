La grande storia del basket loanese raccontata da Salvatore Cavaliere

Loano. In questo momento sicuramente difficile, anche per il mondo sportivo, un tuffo nei ricordi è sicuramente il modo migliore per sostenere le radici sportive di una città. Nel nuovo libro di Salvatore Cavaliere, “La grande storia del Basket Loanese” ricorda come la pallacanestro sia stata probabilmente, per un certo periodo di tempo, lo “sport cittadino” di Loano per eccellenza e ogni loanese (o in generale, ogni appassionato di basket) non potrà non emozionarsi. Proprio la storia della pallacanestro locale, delle sue origini, agli scudetti tricolori dei campionati master degli ultimi tempi saranno al centro delle pagine di Cavaliere.

Un passato da direttore sportivo del Savona Calcio fino all’entourage delle nazionali giovanili, ma loanese di nascita ed amico e coetaneo dei protagonisti della storia in narrazione, nonché appassionato sa sempre di pallacanestro, l’autore si è divertito, nel tempo a raccogliere articoli e fotografie del vecchio e glorioso Basket Club Loano e, grazie all’amicizia sorta nel “Campetto“, così come veniva chiamato il campo di via Matteotti, con molti dei protagonisti del libro, è riuscito a mettere insieme con loro una narrazione sulla storia della società illustrandone le radici ed il loro sviluppo temporale sino ai giorni nostri.

