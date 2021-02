Pastorino (Linea Condivisa): “Primi problemi per il piano di somministrazione dei vaccini”

Genova. “Il piano di somministrazione dei vaccini in Liguria non sta funzionando. Il sistema di prenotazione Cup evidenzia già le prime lacune: lunghi i tempi di attesa per ricevere la prima dose di Pfizer. Inoltre ad oggi non si conoscono con esattezza quali siano i presidi vaccinali attivati nel territorio ligure e i numeri del personale sanitario impiegato per la somministrazione”, lo dice il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino. Una situazione che sta mutando di minuto in minuto ma che vede sicuramente non poche criticità.

“Da questa mattina alle 8:30 le uniche sedi vaccinali libere sono quelle di Ronco Scrivia, Busalla, Casella e Rossiglione e gli appuntamenti disponibili partono dal 24 maggio – dichiara il capogruppo di Linea condivisa – e nelle prossime ore la situazione potrebbe ulteriormente andare in overbooking. Quindi c’è da chiedersi: com’è possibile che di fronte al disastro annunciato a cui stiamo andando incontro, il presidente Toti continui a dire che va tutto bene e che il sistema sanitario regionale è pronto ad affrontare il piano di vaccinazioni?”.

... » Leggi tutto