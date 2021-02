Picchia i poliziotti usando il cinturino dell’orologio come tirapugni: arrestato

Genova. Ha reagito violentemente a quello che era un semplice controllo rifiutandosi di fornire i documenti e tirando calci e pugni agli agenti del commissariato di Cornigliano.

E’ successo ieri in via Canzio a Sampierdarena. Protagonista un nigeriano di 34 anni che a un certo punto si è anche sganciato il cinturino dell’orologio in metallo di grosse dimensioni che aveva al polso, facendolo scivolare sulle nocche col chiaro intento di utilizzarlo come un tirapugni.

... » Leggi tutto