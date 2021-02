“Uscire dall’ombra della depressione”, l’iniziativa di Regione. Brunetto: “Necessarie cure innovative e appropriate per i pazienti”

Liguria. “Occorre prevedere per tempo che a livello di sistema sanitario nazionale, ma anche regionale, vengano intraprese azioni opportune per facilitare l’accesso agli approcci di cura più innovativi e appropriati per i pazienti che soffrono di depressione”.

Così il presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto commenta l’iniziativa regionale, una tavola rotonda in programma domani alle 11.30, a cui parteciperà, intitolata “Uscire dall’ombra della depressione” promossa dalla Fondazione Onda. Questa iniziativa è parte di un ciclo di incontri, avviati nel 2020 e a cui hanno già preso parte 11 regioni italiane, organizzati allo scopo di promuovere azioni a livello territoriale attraverso il coinvolgimento di istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale.

... » Leggi tutto