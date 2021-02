A Celle nessun punto vaccinale per gli over80, la delusione del sindaco: “Limitare i disagi”

Celle Ligure. Non ci sarà un punto vaccinale anti Covid per chi ha più di ottant’anni a Celle Ligure. La notizia è giunta intorno alla mezzanotte di ieri dopo la lunga riunione in videoconferenza organizzata da Anci cui hanno partecipato Asl2 e sindaci dei comuni del distretto savonese.

Delusione e disappunto da parte del sindaco Mordeglia che già a metà gennaio aveva dato disponibilità per organizzare la campagna vaccinale in paese, riconfermandola poi il 5 febbraio. Nei giorni scorsi una comunicazione da parte dell’Asl2 che stava definendo le procedure di intervento per quanto riguardava i Comuni sotto i 5000 abitanti. Ieri la decisione: Asl2 non aprirà a Celle un punto vaccini per gli anziani che abbiano più di 80 anni ma lavorerà per rafforzare i presidi territoriali.

