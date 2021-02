Alassio, chiavi della città e cittadinanza onoraria alla Nazionale campione del mondo nel 1982

Alassio. Per chi quella sera la ricorda come fosse ieri, per chi quel ritiro l’ha vissuto in una città vestita a festa, per chi ancora ricorda quella “partitella” amichevole contro gli azzurri finita tanti a pochi, per chi ancora recita a memoria la formazione campione del mondo e per chi si sofferma davanti a quella maglia in ceramica azzurra sul Muretto con le firme di tutti quegli indimenticati campioni… per chi non c’era ma gli è stato raccontato…

Il ritiro premondiale della Nazionale azzurra del 1982 per Alassio e gli alassini è un po’ come un mantra che ciclicamente ritorna ad rappresentare un periodo spensierato e gioioso, quando tutto sembrava possibile, anche partire dallo stadio Ferrando di Alassio per andare a sollevare la Coppa del Mondo al Santiago Bernabeu di Madrid.

