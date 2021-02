Coronavirus, in Liguria Rt ancora sopra 1: si allontana il ritorno in zona gialla

Genova. Sono dieci le regioni che hanno un Rt puntuale maggiore di 1 e tra queste c’è anche la Liguria con un valore pari a 1,08. È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio della cabina di regia con ministero della Salute e Istituto superiore di sanità per il periodo relativo alla settimana 8-14 febbraio, diffusa oggi dalle agenzie di stampa.

In base a questi dati oggi la Liguria verrebbe confermata in zona arancione, nonostante il “rischio basso” per quanto riguarda la situazione degli ospedali. E, cosa ancora più importante, verrebbe mancato l’obiettivo di passare in zona gialla il 1° marzo prefigurato invece dal governatore Giovanni Toti.

