Coronavirus, variante inglese sale al 21% dei casi. Ma gli ospedali si svuotano

Genova. Continua a crescere la presenza anche in Liguria della mutazione del virus Sars-Covid 2 conosciuta come variante inglese: secondo lo screening di Alisa, infatti, in questa ultima settimana i casi registrati sono il 21%, vale a dire circa uno su cinque. Dato più alto della scorsa rilevazione che vedeva la presenza di questa variante al 14%.

A confermalo il responsabile Prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi, durante il consueto punto stampa di aggiornamento sulla situazione della pandemia da coronavirus nella nostra regione: “Rimane invece fermo ad un caso già isolato l’incidenza della variante sudafricana – ha spiegato – che va sottolineato è stato un caso di importazione”, cosa che quindi fa presupporre che di questa mutazione al momento non ci sia circolazione.

