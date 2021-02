Covid, Bassetti: “La variante inglese non è più aggressiva, ma solo più contagiosa”

Liguria. “Avere l’infezione da SarsCov2 con la variante inglese non è diverso per aggressività, ma solo per contagiosità. Anche se, al momento, anche sotto il profilo della contagiosità non sembra avere un impatto sul nostro territorio, considerato che è possibile che le varianti fossero presenti in Liguria anche nelle settimane e nei mesi passati”.

Ad affermarlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino, intervenuto questa sera nel consueto punto stampa di aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Liguria.

