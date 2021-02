Covid, la battaglia di Alex: “Noi malati di fibrosi cistica rischiamo di morire, vaccino subito”

Genova. Alex Piga, genovese, ha 33 anni, un lavoro da libero professionista e una fidanzata, ama viaggiare e stare con gli amici ma da quando è accaduta nel mondo questa cosa che si chiama Covid ha dovuto più degli altri rinunciare quasi a tutto. La sua vita è più a rischio di quella di un suo coetaneo perché Alex è un malato di fibrosi cistica, una malattia rara, cronica, genetica e degenerativa. Incontrare il coronavirus, per lui, potrebbe essere fatale. “Non ho alcun tipo di tutela quindi devo andare a lavorare, pago le tasse allo Stato che dovrebbe proteggermi dalla malattia eppure mi sento costantemente trattato come un cittadino di serie b”.

In Liguria i malati di fibrosi cistica sono 129. Si tratta in gran parte di persone giovani e molto giovani perché purtroppo questa malattia uccide spesso prima che si arrivi a 40 anni. Come chi soffre di altre patologie gravi, in base alla programmazione predisposta da Alisa e dalla Regione Liguria, i malati di fibrosi cistica potranno ricevere il vaccino contro il Covid-19 nella prima tranche della cosiddetta fase 2: “persone estremamente vulnerabili a prescindere dall’età”. Insieme ai malati di fibrosi cistica, quelli di malattie come la sclerosi multipla, il diabete, malattie cardiocircolatorie, insufficienza renale e grandi obesi.

... » Leggi tutto