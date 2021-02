Emergenza spettacolo in Liguria, il 23 febbraio protesta in piazza: “Un piano di ripartenza che restituisca il diritto al lavoro”

Liguria. “Chiediamo un piano di ripartenza che restituisca agli operatori e alle operatrici dello spettacolo il diritto al lavoro, che preveda un sostegno alle piccole e medie realtà culturali che rischiano di scomparire e protocolli di sicurezza per aprire il prima possibile i luoghi di cultura e spettacolo. Chiediamo una data, una progettualità. Il settore è allo stremo. Per centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore è stato un anno di profonda precarietà, disoccupazione, assenza totale di prospettive: servono misure di reddito e sostegno strutturali e universali per affrontare una crisi di tale portata. Servono tavoli competenti e di vasta rappresentanza per affrontare la questione della ripartenza e della riforma del settore. I danni si stanno già contando”.

E’ questa la richiesta dei lavoratori dello spettacolo che hanno organizzato per la prossima settimana, il 23 febbraio alle 17.00, una protesta in piazza De Ferrari a Genova.

... » Leggi tutto