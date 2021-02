Pallavolo, Anna Del Vigo ufficializza i candidati Fipav Liguria per il quadriennio 2021-2024

Genova. Domenica 28 febbraio, al PalaDiamante, si svolgerà l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Consiglio Regionale. Anna Del Vigo, a seguito di numerose sollecitazioni ricevute dalle società di tutta la Liguria, manifesta la sua disponibilità per un nuovo mandato alla guida del Comitato Fipav Liguria. Una candidatura presentata anche per dimostrare la sua vicinanza e volontà di far squadra con tutti i dirigenti societari della Liguria in un momento sicuramente delicato come è quello segnato dalle numerose restrizioni legate al Covid-19.

... » Leggi tutto