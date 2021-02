Terminati i lavori in Sala Rossa, il sindaco Caprioglio: “Cuore pulsante di attività culturali e sociali”

Savona. E’ stata inaugurata oggi, venerdì 19 febbraio, la nuova Sala Rossa di Palazzo Sisto a Savona, di recente oggetto di alcuni importanti interventi di riqualificazione ed efficientamento tecnologico.

Al momento dell’effettiva entrata in funzione del municipio, nel 1936, il grande locale era chiamato Sala delle Adunanze. La sala, nonostante la sua spaziale monumentalità aveva finiture semplici e austere e un arredo essenziale. Il locale svolse effettivamente l’attività di sala delle adunanze per soli nove anni, dal 1936 al 1945, anche se con l’entrata in guerra dell’Italia, nel giugno del 1940, e ancor più dopo l’otto settembre 1943, l’attività amministrativa si ridusse notevolmente.

