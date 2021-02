Università, in Liguria si tornerà in presenza dal 1 marzo: ma solo con la zona gialla

Liguria. L’Università di Genova riapre le porte agli studenti, almeno in parte, a partire dal 1 marzo.

Il piano approvato del Coreco prevede di utilizzare le aule al 20% della capienza, con un flusso di circa 1850 studenti al giorno suddivisi tra i vari poli dell’ateneo. Numeri ritenuti compatibili con i mezzi del traporto pubblico attualmente attivo, ma la situazione epidemiologica attuale ha portato il comitato a condividere la seguente direttiva: ripartenza in presenza in caso di classificazione della Regione Liguria in fascia gialla; mantenimento della didattica a distanza se in fascia arancione.

