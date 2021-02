Vaccini, rebus piccoli comuni: autogestione o canali standard, pubbliche assistenze per il trasporto

Provincia. La Asl 2 savonese ha concluso il ciclo di video-call istituzionali con i sindaci della provincia con al centro l’organizzazione del piano vaccinale. Questa mattina è stata la volta dei comuni dell’albenganese e del ponente. Ad Albenga è già operativa la tensostruttura a Vadino, che sta operando per la campagna di vaccinazione, tuttavia all’esame dell’azienda sanitaria e degli amministratori restano alcune criticità, che riguardano le persone anziane non pienamente autosufficienti e gli stessi piccoli comuni, per i quali è necessario risolvere il problema della mobilità e della stessa gestione delle prenotazioni.

Sono stati proprio i comuni sotto i 5 mila abitanti a sollevare alcune questioni, legate ad una certa confusione sul loro ruolo nelle prenotazioni, in alcuni casi sovrapposto al canale del Cup regionale. Inizialmente, infatti, per gli anziani residenti nei comuni con meno di 5.000 abitanti era stato riferito che non fosse necessario prenotarsi attraverso uno dei canali messi a disposizione dalla Regione Liguria, perché i sindaci si sarebbero occupati della prenotazione.

... » Leggi tutto