Bogliasco, sconfitta indolore a Trieste

Bogliasco. Sconfitta sul filo di lana per le ragazze del Bogliasco piegate 14-13 dal Trieste nel sesto turno di A1.

Un verdetto amaro per le biancazzurre che per lunghi tratti hanno accarezzato l’idea della prima vittoria esterna stagionale, raggiungendo anche il triplo vantaggio in almeno un paio d’occasioni. Dopo essere state avanti nel punteggio per buona parte dell’incontro Millo e compagne hanno alzato bandiera bianca nel quarto e ultimo tempo, arrendendosi al definitivo ritorno delle alabardate.

