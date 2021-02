Coronavirus, Toti: «Zona di Ventimiglia la più colpita, ma nessun intervento finché la pressione sugli ospedali resta stabile»

Genova. «I dati sono buoni, si conferma il fatto che le varianti pur presenti nel nostro territorio non stanno incidendo in modo particolare, sta incidendo forse la campagna di vaccinazione, sono 100mila i vaccini fatti finora. Anche oggi i nostri laboratori hanno lavorato a pieno ritmo: 3981 tamponi molecolari e 2.760 tamponi antigenici effettuati. La provincia di Imperia è la più esposta perché è vicina al confine e alla Costa Azzurra, molto colpite al momento, stiamo perciò vaccinando tutti i frontalieri e ho chiesto la possibilità di maggiori controlli per rallentare la presenza di stranieri nel nostro paese. Sono infatti 81 i nuovi positivi nella provincia di Imperia, la zona di Ventimiglia è la più colpita. Non sono ancora intervenuto con un’ordinanza restrittiva al momento perché la pressione negli ospedale si sta mantenendo tutto sommato stabile, oggi in lieve decrescita. Sono purtroppo dieci i decessi in Liguria. Anche oggi siamo andati avanti con la campagna, abbiamo fatto 1320 vaccini» – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto della situazione Covid.

