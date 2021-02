Coronavirus, un anno fa il primo caso a Codogno

Liguria. 20 febbraio 2020, un anno fa. Si potrebbe dire che tutto iniziò esattamente quel giorno, quando dall’ospedale di Codogno arrivò la notizia che un uomo di 38 anni, ricoverato in terapia intensiva, era risultato positivo al coronavirus. Si potrebbe, ma non sarebbe corretto. Non fu davvero l’inizio della pandemia perché le avvisaglie dalla Cina si diffondevano da più di un mese, mentre i successivi studi dimostrarono col virus circolava in Italia (e anche in Liguria) già dall’autunno del 2019.

In ogni caso fu una pietra miliare, almeno dal punto di vista simbolico. L’acquisizione della consapevolezza che il problema riguardava tutti da vicino. Oggi l’Italia ricorda quel momento e ricorda, in occasione occasione della prima giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato, lo sforzo di chi ha dato tutto – a volte anche la vita – per offrire assistenza ai malati. Ma cosa succedeva nella nostra regione il 20 febbraio 2020?

