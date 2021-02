Covid, 361 i nuovi positivi in Liguria: continuano a scendere gli ospedalizzati, ma sale il tasso di positività

Liguria. Sono 361 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.981 tamponi molecolari (tasso di positività in rialzo, al 9%) e 2.760 test rapidi antigenici. Sono i dati del bollettino sull’emergenza Covid diffuso dalla Regione. Continuano però a scendere gli ospedalizzati (oggi 562, rispetto a ieri 19 in meno, con 53 ricoverati in terapia intensiva) mentre si contano ancora 10 deceduti, tutti negli ultimi tre giorni, di cui uno all’ospedale di Albenga.

Le persone attualmente positive sul territorio regionale sono 5.783, cioè 31 più di ieri, nonostante i 320 nuovi guariti. In sorveglianza attiva risultano 5.704 persone. Sono state somministrate 100.696 dosi di vaccino su 147.950 consegnate, cioè il 68%. A ieri 40.604 persone avevano completato il ciclo con entrambe le dosi, mentre oggi erano previste 1.320 somministrazioni.

