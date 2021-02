Covid in Liguria, Tosi (M5s): «Toti acceleri sulle vaccinazioni, in Italia siamo penultimi»

Genova. «Certo che il Governatore della Liguria è davvero un fenomeno! Nel penultimo consiglio regionale lo avevamo invitato a considerare l’idea di circoscrivere le province più infette per mettere il resto della regione al riparo da un generalizzato ritorno in zona arancione. Rispose così, il 9 febbraio scorso: “stiamo valutando”. Poi non fece nulla. Oggi, invece, di fronte all’ipotesi di un’Italia tutta zona arancione, eccolo che se ne esce con un “Semmai prendiamo misure anche drastiche, ma circoscritte, nelle aree dove il virus dovesse crescere di più”. Ah però… le giravolte secondo convenienza! Se lo chiede l’opposizione, allora è una sciocchezza. Se lo dice lui, invece, è una genialata. Ricordiamo allora al presidente che questa ipotesi è stata messa in pratica persino dal suo compare Fontana pochi giorni fa: non è che magari l’aver dichiarato quattro comuni zona rossa, ha permesso alla Lombardia di rimanere zona gialla? Altro che “gli interventi fatti tre giorni prima danno risultati 10 giorni dopo”, come ebbe a scrivere Toti replicando alla minoranza con il solito tono paternalistico, dopo l’onta di essere tornati in zona arancione nonostante i numeri delle restanti tre province non fossero affatto allarmanti come l’imperiese».

