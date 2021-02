Femminicidio in via Colombo, Toti e Bucci: “Violenza terribile e ingiustificabile”

Genova. Anche le istituzioni genovesi e liguri si uniscono al dolore per la morte di Clara Ceccarelli, uccisa in via Colombo dall’ex compagno Renato Scapusi fermato dalla polizia mentre tentava il suicidio dalle mura delle Cappuccine.

“Un terribile femminicidio, l’ennesimo nel nostro Paese, che ha sconvolto la città. Una preghiera per Clara e per la sua famiglia in questo momento di grande dolore che unisce un’intera comunità”, ha scritto su Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti.

... » Leggi tutto