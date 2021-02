“Giornata nazionale del personale sanitario”, Fials: «Ricordiamo chi non c’è più occupandoci di chi rimane»

Genova. «La Giornata nazionale del personale sanitario celebrata in memoria degli operatori vittime del Covid, sia da monito affinché si ricordi quanto sono importanti i lavoratori della sanità all’interno del nostro SSN. Una ricorrenza che sicuramente resterà viva nei professionisti sanitari che oggi, più di altri giorni, avranno modo di ricordare i volti di tutti i pazienti assistiti in questi mesi, ma anche della paura e del senso di abbandono provato. Auspico altresì che si lavori, ognuno per la propria parte e il sindacato in primis, in modo che il 20 febbraio non si trasformi nel tempo in una mera celebrazione svuotata del suo significato». Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, dice in occasione della prima ‘Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato’ che si celebra oggi.

