Imperia, il sindaco Scajola: «Per l’ex stabilimento Agnesi futuro turistico e commerciale»

Imperia. Il sindaco di Imperia Claudio Scajola intervistato nel suo studio a Palazzo civico, parla a 360 gradi delle grandi opere che interessano la città: Pista ciclabile, Porto turistico, Ex Sairo. Per quanto riguarda l’ex stabilimento Agnesi chiuso dal 2016, l’ex ministro svela che al vaglio ci sono diversi e importanti progetti (si vocifera di gruppi immobiliari e industriali italiani) che se portati a compimento implicheranno una completa rivisitazione e un rilancio dell’intera area in senso turistico/residenziale, commerciale e industriale.

