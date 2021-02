Pareggio all’ultimo respiro: Genoa-Verona 2-2, Badelj agguanta il punto al 94′

Genova. Un pareggio all’ultimo secondo, in 10 uomini, settimo risultato utile consecutivo. Il Genoa agguanta un punto davvero insperato perché se il Verona fosse passato 1-2 sarebbe stato ampiamente meritato questa sera. La squadra di Juric avrebbe potuto anche segnare più di due reti, avendo sbagliato due occasioni da gol clamorose con Lasagna, che ha anche colpito un palo. Non chiudere la partita è stato fatale per gli scaligeri, che ormai stavano assaporando la vittoria. Invece è arrivato il gol di Badelj al 94′.

Dopo la rete di Ilic nel primo tempo, i rossoblù erano riusciti ad agguantare il pareggio sfruttando un regalo di Cetin, ma Faraoni aveva riportato il match dalla parte degli scaligeri. Il Genoa non è sembrato in palla come ormai aveva abituato, ma sulla bilancia, almeno sino al novantesimo, hanno pesato di più i meriti del Verona, che ha giocato davvero bene: dinamismo, scambi e occupazione del campo che ha messo in crisi soprattutto gli esterni rossoblù.

