Pietra Ligure, il comico Di Marco: “Voglio rinascere al Santa Corona, son con voi”

Pietra Ligure. Dopo il cantautore albenganese Franco Fasano, che ha composto un testo per sostenere la campagna per la riapertura del Punto Nascite, anche il comico genovese Andrea Di Marco decide di schierarsi. E lo fa con un video, pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo.

Nel suo intervento Andrea di Marco (il celebre leader del “Movimento Estremista Ligure”) fa questo appello: “Io sto con tutta la cittadinanza di Pietra Ligure in questa battaglia per la difesa del punto nascite a Pietra Ligure, anzi il ripristino del punto nascite adesso spostato a Savona. Ragazzi tenete duro, io sono con voi in questa battaglia. Anche perché, non dovrebbe succedere, ma se io dovessi rinascere, mi piacerebbe proprio nascere nel punto nascite di Pietra Ligure, non vorrei che mi fosse tolto questo diritto alla rinascita”.

