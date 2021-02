Sampdoria, Ranieri: “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ottima partita da parte nostra”

Roma. Si è concluso soltanto da un’ora il match valido per la ventitreesima giornata che ha visto protagonista allo stadio Olimpico Lazio e Sampdoria. Una partita piuttosto ruvida e bloccata che in realtà non ha regalato grandi emozioni, con soltanto una parte del primo tempo a fare eccezione. I biancocelesti nonostante ciò sono riusciti a prevalere nei confronti dei blucerchiati, apparsi comunque pimpanti e spesso pericolosi dalle parti di un comunque poco impegnato Reina.

Al termine della sfida è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore degli ospiti, quel Claudio Ranieri che con il suo solito stile e la sua sopraffina gentilezza ha analizzato la gara con la solita lucidità. “È mancato l’ultimo passaggio necessario per mettere in condizione di fare gol i nostri attaccanti – così ha esordito il mister che poi ha continuato – Tanto fumo e poco arrosto per noi, che nonostante questo siamo riusciti a vendere cara la pelle contro un’ottima Lazio”.

... » Leggi tutto